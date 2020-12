Germania verso il lockdown fino al 10 gennaio (Di domenica 13 dicembre 2020) Il lockdown duro in Germania dovrebbe scattare a partire da mercoledì 16 dicembre: è quanto previsto dalla bozza sul tavolo della riunione che sta prendendo il via tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri presidenti e che conferma le anticipazioni dei media. Secondo la bozza, scrive la Dpa, da mercoledì si dovranno chiudere tutti i negozi - con esclusione di alimentari e drogherie - e l’obbligo di presenza a scuola sarà sollevato. I bambini dovranno accedere il più possibile alle lezioni digitali. Le nuove misure dovrebbero valere fino al 10/1. Le anticipazioni confermano quanto già uscito sulla Bild che definisce quello di oggi “il vertice più importante sul coronavirus”: fino al 10 gennaio verranno chiuse scuole e asili e chiesto alle aziende lo smart working o la chiusura delle attivita’. La ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilduro indovrebbe scattare a partire da mercoledì 16 dicembre: è quanto previsto dalla bozza sul tavolo della riunione che sta prendendo il via tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri presidenti e che conferma le anticipazioni dei media. Secondo la bozza, scrive la Dpa, da mercoledì si dovranno chiudere tutti i negozi - con esclusione di alimentari e drogherie - e l’obbligo di presenza a scuola sarà sollevato. I bambini dovranno accedere il più possibile alle lezioni digitali. Le nuove misure dovrebbero valereal 10/1. Le anticipazioni confermano quanto già uscito sulla Bild che definisce quello di oggi “il vertice più importante sul coronavirus”:al 10verranno chiuse scuole e asili e chiesto alle aziende lo smart working o la chiusura delle attivita’. La ...

