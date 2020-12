Genoa-Juventus | le formazioni ufficiali

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, gara prevista per le ore 18.00 della domenica, valida per l’undicesimo turno di Serie A 2020-21:(4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Pjaca, Scamacca. All. Maran.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pjaca e Scamacca dal 1' per il Genoa, c'è Perin. Nella Juventus spazio per Danilo e Bentancur, panchina per Arthur e Morata. Agli ottavi di Champions League come prima del proprio girone, la Juventus ...Acquisito il primo posto nel girone di Champions League con il successo in casa del Barcellona, la Juventus si rituffa sulla Serie A per l’undicesima giornata: alle 18 i bianconeri sono impegnati sul ...