Gasperini | ' La lite con il Papu Gomez? Non so come finirà' E spunta un' ipotesi clamorosa

(Di domenica 13 dicembre 2020) BERGAMO - "La Champions quest'anno c'è stata di continuo, ogni settimana. E' stato impegnativo giocare sempre per ritrovarti in campionato squadre fresche il più delle vote. Alcune partite siamo stati ...

corradone91 : Secondo #Sky, il Papu #Gomez potrebbe lasciare l'#Atalanta a gennaio. Ha giocato contro l'#Ajax, ma dopo la lite co… - zazoomblog : Atalanta tiene banco la lite Gasperini-Gomez. Ilicic: “solo tante bugie” - #Atalanta #tiene #banco - CalcioWeb : Tensione in casa @Atalanta_BC, l'attaccante #Ilicic allo scoperto con un post - InParole : Leggendo tutto quello che sta circolando sulla lite tra #Gomez e #Gasperini, sui rapporti incrinati anche con… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini lite

La tregua è valsa soltanto per il match decisivo contro l'Ajax: adesso, conquistata la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions, tra Papu Gomez e Gasperini è di nuovo gelo. Secondo quanto ...La frattura tra l’allenatore Gasperini ed il Papu Gomez non può essere ricomposta. Ed è un vero peccato perché l’Atalanta sarà costretta a cedere l’argentino nella prossima sessione di mercato. Tutto ...