È sempre pazza Inter: l’ex Barella, D’ambrosio e Lukaku ribaltano il Cagliari (Di domenica 13 dicembre 2020) Finisce 1-3 l’anticipo domenicale di serie A tra Cagliari e Inter con i nerazzurri capaci di rimediare al gol di Sottil con le reti, nel finale, di Barella (rete numero 5000 nerazzurra in A) e D’ambrosio. Nel recupero punto esclamativo di Lukaku L’anticipo domenicale di serie A dell’ora di pranzo tra Cagliari e Inter, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Finisce 1-3 l’anticipo domenicale di serie A tracon i nerazzurri capaci di rimediare al gol di Sottil con le reti, nel finale, di(rete numero 5000 nerazzurra in A) e. Nel recupero punto esclamativo diL’anticipo domenicale di serie A dell’ora di pranzo tra, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sputniktechno : @INTERFC Abbiamo vinto sugli episodi, grazie al maggior spessore tecnico... e ci mancherebbe. Nel secondo tempo, ir… - UCommentator2 : @Notcholino Si certo come no , mica mi ricordo che le cose siano sempre state cosi e che pazza Inter sia nato da pochissimo - val_mastro : NO MORE PAZZA ahahahah.I tre punti portati a casa e la quarta vittoria consecutiva va benissimo,però così non va e… - ICARVDI : Conte deve capire che l’Inter è e rimarrà SEMPRE pazza, impossibile togliere la pazzia dal nostro DNA - CheFotoMadonnaa : RT @scemochileggeah: Quindi dayane si è sentita dire “a verona la violentano”, “sta sempre a gambe aperte”, “manipolatrice”, “gelosia morbo… -

Ultime Notizie dalla rete : sempre pazza Serie A, 11a: è sempre pazza Inter. Vittoria in rimonta a Cagliari Stadionews.it Torino-Udinese 2-3: Nestorovski affonda i granata, i bianconeri vincono una "partita pazza" L’Udinese vince una partita “pazza” al Grande Torino, conquista il terzo successo consecutivo e fa traballare la panchina di Marco Giampaolo. Il futuro dell’allenatore granata è sempre più legato ad u ... Torino-Udinese 2-3: Nestorovski affonda i granata, Giampaolo sempre più a rischio Belotti (100° gol) e Bonazzoli recuperano un doppio svantaggio firmato da Pussetto e De Paul, ma poi il macedone regala ai friulani la terza vittoria in ... L’Udinese vince una partita “pazza” al Grande Torino, conquista il terzo successo consecutivo e fa traballare la panchina di Marco Giampaolo. Il futuro dell’allenatore granata è sempre più legato ad u ...Belotti (100° gol) e Bonazzoli recuperano un doppio svantaggio firmato da Pussetto e De Paul, ma poi il macedone regala ai friulani la terza vittoria in ...