**Coronavirus: deroghe spostamenti solo per comuni con 5mila abitanti entro 30km** (Di domenica 13 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Di Maio, 'deroghe piccoli comuni non è un liberi tutti'... - TV7Benevento : **Coronavirus: deroghe spostamenti solo per comuni con 5mila abitanti entro 30km**... - viralvideovlogs : RT @Bob6Rock: #COVID19 :#sanità italiana invidiata da tutta Europa ... diceva #conte... stanno per autorizzare altre deroghe per il #Natale… - Bob6Rock : #COVID19 :#sanità italiana invidiata da tutta Europa ... diceva #conte... stanno per autorizzare altre deroghe per… - Open_gol : Parte la trattativa nella maggioranza per concedere gli spostamenti tra comuni nei giorni di festa. Prevale per ora… -