Chi è Veronica Berti, la seconda moglie di Andrea Bocelli (Di domenica 13 dicembre 2020) Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli e la donna che ha conquistato il cuore del tenore più famoso al mondo dopo il divorzio da Enrica Cenzatti, sposata nel 1989, e tanti amori. Classe 1984, Veronica Berti aveva 21 anni quando incontrò per la prima volta l’artista. All’epoca lei era solamente una ragazza di provincia, sveglia, bellissima e con tanti sogni nel cassetto, mentre lui era già un tenore apprezzato e amatissimo dal pubblico di 44 anni. Galeotta fu una festa a Ferrara in cui i due si conobbero, lasciandosi trasportare da subito dalla passione. “Ho sempre tentato di lasciare un buon ricordo di me, anche se a volte temo di aver recato dolore – svelò in un’intervista al “Corriere della Sera” – La penso come Nietzsche: l’uomo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)è ladie la donna che ha conquistato il cuore del tenore più famoso al mondo dopo il divorzio da Enrica Cenzatti, sposata nel 1989, e tanti amori. Classe 1984,aveva 21 anni quando incontrò per la prima volta l’artista. All’epoca lei era solamente una ragazza di provincia, sveglia, bellissima e con tanti sogni nel cassetto, mentre lui era già un tenore apprezzato e amatissimo dal pubblico di 44 anni. Galeotta fu una festa a Ferrara in cui i due si conobbero, lasciandosi trasportare da subito dalla passione. “Ho sempre tentato di lasciare un buon ricordo di me, anche se a volte temo di aver recato dolore – svelò in un’intervista al “Corriere della Sera” – La penso come Nietzsche: l’uomo ...

