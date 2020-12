Bagnatica | finge chiusura bar ma serve clienti | multa per norme anti-Covid

(Di domenica 13 dicembre 2020) Bergamo, 13 dicembre 2020 -ladel bar ma riceve lo stesso i: scatta così la sanzione per violazione normativa. E' accaduto sabato, intorno alle 20, a, ...

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Finge la chiusura del bar ma riceve lo stesso i clienti: scatta così la sanzione per violazione normativa anti Covid.L'esercizio commerciale è stato sanzionato per una somma complessiva di 400 euro e con la chiusura dell'attività per cinque giorni ...