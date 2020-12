Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)DEL 12 DICEMBREORE 12:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UN INCIDENTE IN COMPLANARE SUL TRATTO URBANO DEL A24 ALTEZZA TOR CERVARA AL MOMENTO CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SIS TA IN CODA PER TRAFFICO SULLE MAGGIORI CONSOLARI SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DI CAPANELLE E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO TUTTO VERSO IL CENTRO TRASPORTO CAPITOLINO SULLA METRO B ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER SOSTITUZIONE INTEGRALE SCALE MOBILI E ASCENSORI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB20 TERMINI – TIBURTINA CANTIERI ATTIVI SULLA VIA FLAMINA SI RALLENTA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO E RICORDIAMO CHE ...