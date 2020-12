Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)DEL 12 DICEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE è LA CAUSA DELLA CHIUSURA MOMENTANEA SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E RAMPA IMMISSIONE DEL RACCORDO IN USCITA VERSO POMEZIA MENTRE PER CANTIERI ATTIVI SI RALLENTA SULLA FLAMINA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO AGGIORNAMENTO SULLA VIA CASSIA VIABILITA’ RIPRISTINATA TRALICCIO RIMOSSO SULLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DI MONTEROSI AL KM 42 IN DIREZIONE VITERBO AL MOMENTO CODE RESIDUE NEL TRATTO INTERESSATO RIMANENDO SULLA VIA CASSIA MA SCENDENDO VERSO LA CAPITALE SI RALLENTA TRA LA STORTA E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO TRASPORTO CAPITOLINO METRO A LAVORI ULTIMATI E RIATTIVATO IL SERVIZIO DELLA BIGLIETTERIA ...