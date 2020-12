‘Uomini e Donne’, Armando Incarnato ha provato a risentire Ida Platano? Arriva la risposta del cavaliere (Di sabato 12 dicembre 2020) Storico volto del Trono Over, Armando Incarnato è ancora alla ricerca dell’anima gemella. Tante le frequentazioni avute a Uomini e Donne, ma per ora Armando ha chiuso definitivamente con Brunilde Habibi e Marianna Faraldo per proseguire solo con Lucrezia Comanducci. Ha poi mostrato interesse per Valeria Valentini, ex corteggiatrice di Davide Donadei, ma la ragazza ha preferito evitare una nuova conoscenza. Alle pagine di Uomini e Donne magazine, Incarnato ha raccontato a cuore aperto le emozioni vissute con le varie donne di cui si è dichiarato interessato. Innanzitutto, il ritorno di Lucrezia non ha scatenato in lui quella felicità che tutti si sarebbero aspettati. La ragazza, infatti, corteggiava Gianluca De Matteis, ma aveva intrapreso anche una conoscenza col cavaliere. Si era poi autoeliminata ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 dicembre 2020) Storico volto del Trono Over,è ancora alla ricerca dell’anima gemella. Tante le frequentazioni avute a Uomini e Donne, ma per oraha chiuso definitivamente con Brunilde Habibi e Marianna Faraldo per proseguire solo con Lucrezia Comanducci. Ha poi mostrato interesse per Valeria Valentini, ex corteggiatrice di Davide Donadei, ma la ragazza ha preferito evitare una nuova conoscenza. Alle pagine di Uomini e Donne magazine,ha raccontato a cuore aperto le emozioni vissute con le varie donne di cui si è dichiarato interessato. Innanzitutto, il ritorno di Lucrezia non ha scatenato in lui quella felicità che tutti si sarebbero aspettati. La ragazza, infatti, corteggiava Gianluca De Matteis, ma aveva intrapreso anche una conoscenza col. Si era poi autoeliminata ...

