Una legge per difenderli

Sempre più persone in Italia chiedono veri diritti per gli animali. E pene certe per chi li maltratta. Soprattutto a tutela delle specie domestiche. Come accade in Germania, dove adesso una norma impone di far uscire i cani all'aria aperta almeno due volte al giorno... E' ormai diffusa la percezione che ciò che facciamo agli animali e alle piante si ripercuota su noi stessi. A essere divenuti oggetto di attenzione sono gli allevamenti intensivi e la distruzione degli habitat naturali che ci mettono a contatto con gli animali selvatici favorendo, com'è avvenuto con il coronavirus, il salto di specie di virus e batteri. La spinta a interventi legislativi che regolino il rapporto uomo-animale non poteva che partire proprio dalle specie domestiche. Una legge che sta per entrare in vigore in Germania impone ai proprietari di portare a spasso i propri cani almeno due volte al giorno.

