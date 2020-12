Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale 12 dicembre Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano emergenza in apertura ci si trova in una fase ancora critica le prossime festività richiederanno il rigoroso rispetto delle regole perché ancora è troppo alta l’incidenza dei contagi 193 per 100.000 abitanti non permette di passare dalla fase di mitigazione quella di contenimento lo scrive l’istituto superiore di sanità che fa il punto sulle pedemia e spiega che il numero dei nuovi casi ancora significativo anche se la curva è in decrescita Quindi se avete sceso a 0,82 ma l’allarme resta alto interezza da gennaio non si risolveranno tutti i problemi la massima attenzione il nuovo marito della coesione da parte del capo dello stato in un messaggio per l’anniversario della strage di piazza Fontana Sergio Mattarella sottolinea che lavorare per la coesione e la sicurezza per il ...