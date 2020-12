Trenord, Saronno – Como: alcuni treni limitati a Borghi e Camerlata. Posti al 50% (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovo orario per i convogli di Trenord a partire da domenica 13 dicembre. Il servizio ferroviario viene potenziato per garantire sulle grandi direttrici suburbane e le principali linee regionali la massima offerta nelle ore di punta, dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19. In Lombardia torneranno a circolare oltre 2.100 treni al giorno. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovo orario per i convogli dia partire da domenica 13 dicembre. Il servizio ferroviario viene potenziato per garantire sulle grandi direttrici suburbane e le principali linee regionali la massima offerta nelle ore di punta, dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19. In Lombardia torneranno a circolare oltre 2.100al giorno. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Le novità riguardano i treni per la Svizzera e quelli della Saronno-Como. Tornerà alla regolarità il servizio transfrontaliero Tilo, in seguito agli accordi intervenuti tra le autorità governative ...

Ferrovie, da domenica potenziato il servizio con oltre 2100 corse giornaliere in Lombardia

In seguito al nuovo rinforzo del servizio da domenica 13 dicembre in Lombardia torneranno a circolare oltre 2100 treni al giorno.

Le novità riguardano i treni per la Svizzera e quelli della Saronno-Como. Tornerà alla regolarità il servizio transfrontaliero Tilo, in seguito agli accordi intervenuti tra le autorità governative ...In seguito al nuovo rinforzo del servizio da domenica 13 dicembre in Lombardia torneranno a circolare oltre 2100 treni al giorno.