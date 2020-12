Torino Udinese 0-0 LIVE: ci prova De Paul (Di sabato 12 dicembre 2020) Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Udinese si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Udinese 0-0 MOVIOLA 7? Tiro di De Paul – Cross dalla sinistra, spizzata di Nkoulou e la palla finisce sul sinistro di De Paul che calcia al volo da buona posizione senza trovare lo specchio della porta 3? Udinese più propositivo – La squadra friulana fa circolare il pallone in cerca del varco giusto. Il Torino si chiude e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Allo stadio “Olimpico Grande”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 7? Tiro di De– Cross dalla sinistra, spizzata di Nkoulou e la palla finisce sul sinistro di Deche calcia al volo da buona posizione senza trovare lo specchio della porta 3?più propositivo – La squadra friulana fa circolare il pallone in cerca del varco giusto. Ilsi chiude e ...

SkySport : Torino-Udinese in campo: segui il LIVE - Corriere : Torino-Udinese: Zaza e Belotti con Lukic per uscire dalla crisi Diretta 0-0 - Agenzia_Ansa : #SerieA, segui la #direttagol di #TorinoUdinese #ANSA - repubblica : Diretta Torino-Udinese 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Torino-Udinese 0-0 in diretta su -