Psg-Basaksehir | Demba Ba | “Non tutti volevano uscire dal campo”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) Emergono nuovi dettagli su Psg-Istanbul, partita di Champions League tristemente nota per un episodio di razzismo che ha coinvolto il quarto uomo e Pierre Webo, un collaboratore tecnico della squadra turca. A tornare sull’argomento ai microfoni di BeInSport è statoBa che ha preso la decisione di abbandonare il campo: “Alcuni hanno alzato la voce per dire: ‘O usciamoo nessuno di noi esce dal campo’. Devo dire che in quel momento sono rimasto sorpreso dalla reazione di alcuni giocatori. In modo particolare di Enzo Crivelli. Gli ho detto ‘Enzo, se esconodevianche tu. Hai 25 anni, esci’“. Una reazione quella di Crivelli che ha spiazzato il compagno di squadra: “Se aveste visto con quale ferocia e violenza mi ha urlato ‘No non esco…’. Sono cose che dovrebbero essere ...