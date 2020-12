Piemonte, incidente mortale per un 31enne: si è schiantato con l’auto (Di sabato 12 dicembre 2020) In Piemonte, alle 3:00 di questa notte, un ragazzo di appena 31 anni ha perso tragicamente la vita: è rimasto vittima di un incidente mortale. incidente mortale in Piemonte Questa notte, attorno alle 3:00, in Piemonte, a Torre San Giorgio (in provincia di Cuneo), è avvenuta la tragedia. Gabriele Gribaudo, un giovane uomo di appena 31 anni, originario di Carmagnola, è stato il protagonista di un incidente fatale. Si è schiantato contro il muro della chiesa Gribaudo viaggiava sulla propria automobile, una Fiat Bravo, quando si è schiantato contro il muro della chiesa, lungo via Circonvallazione Giolitti. Inutile l’intervento dei soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo. Resta aggiornato su tutta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) In, alle 3:00 di questa notte, un ragazzo di appena 31 anni ha perso tragicamente la vita: è rimasto vittima di uninQuesta notte, attorno alle 3:00, in, a Torre San Giorgio (in provincia di Cuneo), è avvenuta la tragedia. Gabriele Gribaudo, un giovane uomo di appena 31 anni, originario di Carmagnola, è stato il protagonista di unfatale. Si ècontro il muro della chiesa Gribaudo viaggiava sulla propria automobile, una Fiat Bravo, quando si ècontro il muro della chiesa, lungo via Circonvallazione Giolitti. Inutile l’intervento dei soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo. Resta aggiornato su tutta ...

