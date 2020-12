Pesaro, sgozza la moglie e si suicida: era appena uscito dal carcere (Di sabato 12 dicembre 2020) Pesaro, uccide la moglie e si suicida Un marocchino di 44 anni, Chouaye Mourad, ha ucciso a coltellate la moglie, Simona Porceddu, 41enne di origine sarda, e poi si è suicidato gettandosi dalle mura antiche di Novilara, una frazione alle porte di Pesaro. L’omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 11 dicembre, quando le figlie della coppia erano a scuola, ma è stato scoperto solo nel pomeriggio, quando il cadavere dell’uomo è stato ritrovato dai carabinieri. Quando le forze dell’ordine si sono recate a casa per avvisare la moglie, l’hanno trovata a terra, sgozzata. Da quanto si è appreso, i militari hanno ritrovato in cucina almeno due coltelli sporchi di sangue. Il marocchino era uscito due settimane fa dal ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020), uccide lae siUn marocchino di 44 anni, Chouaye Mourad, ha ucciso a coltellate la, Simona Porceddu, 41enne di origine sarda, e poi si èto gettandosi dalle mura antiche di Novilara, una frazione alle porte di. L’omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 11 dicembre, quando le figlie della coppia erano a scuola, ma è stato scoperto solo nel pomeriggio, quando il cadavere dell’uomo è stato ritrovato dai carabinieri. Quando le forze dell’ordine si sono recate a casa per avvisare la, l’hanno trovata a terra,ta. Da quanto si è appreso, i militari hanno ritrovato in cucina almeno due coltelli sporchi di sangue. Il marocchino eradue settimane fa dal ...

