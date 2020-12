Nuove regioni gialle. Solo l’Abruzzo pasticcia. Svolta in Piemonte, Lombardia, Calabria e Basilicata. Mentre Marsilio resta rosso (Di sabato 12 dicembre 2020) Svolta per Piemonte, Lombardia, Calabria e Basilicata che diventano regioni gialle, Mentre l’Abruzzo resta zona rossa fino a nuova ordinanza del Governo. Così perlomeno ha deciso il presidente del Tar dell’Aquila, Umberto Realfonzo, accogliendo la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dopo l’ordinanza del governatore Marco Marsilio, che da Solo ha anticipato l’uscita dell’Abruzzo dalle aree di massimo rigore. Insomma, piove un’altra tegola su una regione costretta ora ad attendere la decisione di merito del Tribunale amministrativo, attesa comunque per oggi anche sul merito del ricorso dell’Esecutivo. Ma il flop della Giunta sovranista non finisce qui. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 dicembre 2020)perche diventanozona rossa fino a nuova ordinanza del Governo. Così perlomeno ha deciso il presidente del Tar dell’Aquila, Umberto Realfonzo, accogliendo la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dopo l’ordinanza del governatore Marco, che daha anticipato l’uscita deldalle aree di massimo rigore. Insomma, piove un’altra tegola su una regione costretta ora ad attendere la decisione di merito del Tribunale amministrativo, attesa comunque per oggi anche sul merito del ricorso dell’Esecutivo. Ma il flop della Giunta sovranista non finisce qui. Il ...

