Napoli, luminarie di Natale ai Baretti di Chiaia: "Vogliamo tornare alla normalità" Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Via Bisignano si illumina. La piccola stradina nel cuore di Chiaia anche quest'anno ha le sue luci di Natale. Nonostante non siano previste luminarie in città – il sindaco Luigi De Magistris ha deciso di impegnare i fondi in iniziative solidali – grazie all'impegno dei commercianti (Paola Grande, Lello Zenga, Nennapop, Francesca Prota, Francesco Santochirico, Barra, Iolefin, Caso, Salumeria ConTavoli, Capua, La Collness, Gmarco Rispo e Stay) e dei locali (H2NO, 66, Jazzy, Chandelier, Bisi, Fish Bar, Seventy, Re-Wild e Palato), la strada anche quest'anno sarà illuminata. L'idea è partita da Paola Grande, titolare dell'omonima gioielleria, che ha deciso di dare un po' di luce alla zona nel periodo delle feste natalizie, un modo per riaccendere una strada che negli ...

