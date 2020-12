LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA: Fillon Maillet trionfa con merito. Un super Lukas Hofer risale fino al 17esimo posto (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon ALLE 11.45 15.25 Con la quarta vittoria in carriera di Fillon Maillet si chiude questa DIRETTA LIVE. La staffetta di domani sarà tutta da vivere con la Francia che proverà a detronizzare la Norvegia. Un saluto da OA Sport. 15.24 Didier Bionaz con cinque errori oggi sfiora i punti da pettorale sessanta e chiude 42esimo a 4’38! Windisch ancora opaco, 51esimo a 5’15 con sei errori. 15.23 Diciassettesimo all’arrivo Hofer, 2’16 il ritardo sul traguardo. Da applausi anche la prova di Bormolini che con un errore si prende la venticinquesima piazza a 2’23. 15.21 Hofer sta facendo più fatica in questo giro finale, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIALLE 11.45 15.25 Con la quarta vittoria in carriera disi chiude questa. La staffetta di domani sarà tutta da vivere con la Francia che proverà a detronizzare la Norvegia. Un saluto da OA Sport. 15.24 Didier Bionaz con cinque errori oggi sfiora i punti da pettorale sessanta e chiude 42esimo a 4’38! Windisch ancora opaco, 51esimo a 5’15 con sei errori. 15.23 Diciassettesimo all’arrivo, 2’16 il ritardo sul traguardo. Da applausi anche la prova di Bormolini che con un errore si prende la venticinquesima piazza a 2’23. 15.21sta facendo più fatica in questo giro finale, ha ...

