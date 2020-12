L’idrossiclorichina funziona, via libera in Italia: il farmaco anti-Covid di Trump non era una “bufala” (Di sabato 12 dicembre 2020) Donaldo Trump sostiene di essere guarito, miracolosamente, dalla sua violenta infezione da Covid, grazie a questo farmaco messo invece in discussione e perfino sotto processo dall’Oms, L’idrossiclorichina. Un farmaco su cui la scienza ufficiale ha sollevato tanti dubbi ma che da ieri è possibile utilizzare anche in Italia, visto che il Consiglio di Stato ha detto sì al suo uso come terapia per Covid-19, purché sia prescritta da un medico. Un parere che conferma la decisione dell’Agenzia del farmaco di escludere il farmaco dalla rimborsabilità Ssn. Con l’ordinanza numero 7097/2020, pubblicata oggi, la III Sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Donaldosostiene di essere guarito, miracolosamente, dalla sua violenta infezione da, grazie a questomesso invece in discussione e perfino sotto processo dall’Oms,. Unsu cui la scienza ufficiale ha sollevato tdubbi ma che da ieri è possibile utilizzare anche in, visto che il Consiglio di Stato ha detto sì al suo uso come terapia per-19, purché sia prescritta da un medico. Un parere che conferma la decisione dell’Agenzia deldi escludere ildalla rimborsabilità Ssn. Con l’ordinanza numero 7097/2020, pubblicata oggi, la III Sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ...

