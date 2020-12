L’evento della settimana: Travaglio dice che Conte sbaglia (Di sabato 12 dicembre 2020) Era già accaduto alla fine del mese di ottobre, in occasione del Dpcm dell’epoca. Ma questo passò in cavalleria, superato dallo scorrere degli eventi. Per questo motivo l’editoriale pubblicato oggi su Il Fatto Quotidiano è un evento più unico che raro: Marco Travaglio dice che Conte sbaglia. E no, non parla dell’allenatore dell’Inter, ma proprio del Presidente del Consiglio. Il casus belli è il passo indietro (per il momento solo nelle intenzioni, non ancora effettivo) sugli spostamenti tra Comuni nei giorni delle feste di Natale. LEGGI ANCHE > Se per Travaglio quella detta da Morra «è un’ovvietà» Allo stato attuale delle cose, l’ipotesi di cancellare il divieto di spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno è solo sulla carta. Il capo del governo, infatti, ha rilanciato un’apertura ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 dicembre 2020) Era già accaduto alla fine del mese di ottobre, in occasione del Dpcm dell’epoca. Ma questo passò in cavalleria, superato dallo scorrere degli eventi. Per questo motivo l’editoriale pubblicato oggi su Il Fatto Quotidiano è un evento più unico che raro: Marcoche. E no, non parla dell’allenatore dell’Inter, ma proprio del Presidente del Consiglio. Il casus belli è il passo indietro (per il momento solo nelle intenzioni, non ancora effettivo) sugli spostamenti tra Comuni nei giorni delle feste di Natale. LEGGI ANCHE > Se perquella detta da Morra «è un’ovvietà» Allo stato attuale delle cose, l’ipotesi di cancellare il divieto di spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno è solo sulla carta. Il capo del governo, infatti, ha rilanciato un’apertura ...

