La liberatoria al medico curante per il protocollo Covid-19 di IppocrateOrg, che non è un team di medici (Di sabato 12 dicembre 2020) Da quando è esplosa la pandemia sono tante le liberatorie messe in rete da comuni cittadini. I nostri lettori ci segnalano un’immagine che mostra il foglio stampato di una di esse, un modulo da compilare indirizzato al medico curante. Il modulo specifica quali farmaci il richiedente intende farsi prescrivere dal proprio medico curante, che viene esonerato da ogni responsabilità civile, penale e morale per gli effetti collaterali. In pratica questa liberatoria fa intendere che il paziente decide per sé quale sarà la terapia da applicare in caso di infezione da Covid-19, e al medico curante richiede “solamente” la prescrizione dei farmaci indicati e la firma. In alto a sinistra leggiamo Ippocrate.org e infatti troviamo il modulo stampabile a questo ... Leggi su bufale (Di sabato 12 dicembre 2020) Da quando è esplosa la pandemia sono tante le liberatorie messe in rete da comuni cittadini. I nostri lettori ci segnalano un’immagine che mostra il foglio stampato di una di esse, un modulo da compilare indirizzato al. Il modulo specifica quali farmaci il richiedente intende farsi prescrivere dal proprio, che viene esonerato da ogni responsabilità civile, penale e morale per gli effetti collaterali. In pratica questafa intendere che il paziente decide per sé quale sarà la terapia da applicare in caso di infezione da-19, e alrichiede “solamente” la prescrizione dei farmaci indicati e la firma. In alto a sinistra leggiamo Ippocrate.org e infatti troviamo il modulo stampabile a questo ...

gabryjoy : @Peter_Italy Peter, io sono poliallergica, mi son fatta due volte lo shock anafilattico..A me questo vaccino ...??Qu… - Hydroptere : @gzibordi @MinutemanItaly Gli stessi medicinali inclusi nel protocollo Ippocrates - Hydroptere : @giovannibrenteg @markorusso69 Ci sarebbe, ma non bisogna divulgarla - paoloGole1965 : Liberatoria al medico curante per la prescrizione del PROTOCOLLO DOMICILIARE COVID-19 - igorlorenzo0 : @barbarab1974 @giobandnere Attenzione cerco un medico che prescrive il plaquenil !!!! firmo liberatoria il motiv… -

Ultime Notizie dalla rete : liberatoria medico La liberatoria al medico curante per il protocollo Covid-19 di IppocrateOrg, che non è un team di medici Bufale.net Coronavirus, i medici di famiglia lanciano l’allarme sulle mascherine usate in modo sbagliato

Si vedono troppe persone che usano male la mascherina- stigmatizza Scotti-. La portano sotto il naso, la tolgono per parlare al telefono o per fumare.

Coronavirus, i medici di famiglia: "Anche le mascherine usate male aprono alla terza ondata"

"SI VEDONO troppe persone che usano male la mascherina: la portano sotto il naso, la tolgono per parlare al telefono o per fumare. Questo è una 'spia' del fatto che troppa gente non ha, ancora oggi, p ...

Si vedono troppe persone che usano male la mascherina- stigmatizza Scotti-. La portano sotto il naso, la tolgono per parlare al telefono o per fumare."SI VEDONO troppe persone che usano male la mascherina: la portano sotto il naso, la tolgono per parlare al telefono o per fumare. Questo è una 'spia' del fatto che troppa gente non ha, ancora oggi, p ...