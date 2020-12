Filiera automotive - Produzione in crescita a ottobre | è la prima volta dopo 27 cali consecutivi

Leggi su quattroruote

(Di sabato 12 dicembre 2020) In, l'indice delladell'industriaitaliana ha registrato una netta inversione di tendenza: secondo quanto comunicato dall'Anfia, infatti, laè cresciuta del 14,5%, ponendo fine a una sequela negativa durata 27 mesi. Tuttavia, considerando il parziale del 2020, la situazione resta decisamente negativa, con l'indice in flessione del 26,4%: un'ulteriore dimostrazione dell'impatto della crisi scatenata dal coronavirus. Il boom delle auto. Tra l'altro, a sostenere l'andamento mensile dell'indicatore sono stati i volumi produttivi di autovetture, risultati in miglioramento del 55% e tali da limitare il calo annuale al 27%. Non a caso, il principale costruttore operante in Italia, la Fiat Chrysler, ha deciso di incrementare i livelli produttivi di Melfi, dove da luglio non si registrano ...