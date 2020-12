F1, Valtteri Bottas: “Non sono riuscito a far funzionare le soft come volevo, il bilanciamento non era perfetto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Per pochi momenti, Valtteri Bottas ha sognato di poter siglare la pole ad Abu Dhabi. La posizione di testa, però, gliel’ha tolta Max Verstappen, e così la sua Mercedes deve accomodarsi al secondo posto a soli 25 centesimi dall’olandese della Red Bull, ma comunque davanti al compagno di squadre a già Campione del mondo Lewis Hamilton. Queste le parole del finlandese: “Abbiamo visto nelle PL3 che Max e Red Bull erano molto veloci. non sono riuscito a far funzionare le soft come volevo, abbiamo fatto qualche miglioramento ma non siamo riusciti a sfruttare le gomme come speravo. Il bilanciamento non era perfetto, sono margini minimi e domani sarà tutto in gioco. Alla fine delle qualifiche ho faticato ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Per pochi momenti,ha sognato di poter siglare la pole ad Abu Dhabi. La posizione di testa, però, gliel’ha tolta Max Verstappen, e così la sua Mercedes deve accomodarsi al secondo posto a soli 25 centesimi dall’olandese della Red Bull, ma comunque davanti al compagno di squadre a già Campione del mondo Lewis Hamilton. Queste le parole del finlandese: “Abbiamo visto nelle PL3 che Max e Red Bull erano molto veloci. nona farle, abbiamo fatto qualche miglioramento ma non siamo riusciti a sfruttare le gommesperavo. Ilnon era perfetto,margini minimi e domani sarà tutto in gioco. Alla fine delle qualifiche ho faticato ...

