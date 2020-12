Elisa Isoardi attaccata fortemente in Radio | ne esce distrutta

Leggi su kronic

(Di sabato 12 dicembre 2020)viene consolata dallo speaker durante una trasmissionefonica. Il motivo suscita una brutta reazione di(Instagram)Leggi qui —> Paolo Brosio, la fidanzata sul tradimento: Lo vorrei qui per chiarire”è una conduttrice televisiva ed ex modella. La sua carriera inizia nei primi anni 2000 quando partecipa al concorso di Miss Italia presentandosi come Miss Valle D’Aosta. Dal 2001 al 2003 ha partecipato a molte produzioni teatrali, trasferendosi poi a Milano per proseguire la sua carriera di modella. Nel 2005 arriva l’esordio televisivo niente meno che in Rai. Lapartecipa come inviata alla trasmissione “guarda che luna” condotto da Massimo Giletti, con il ...