Coronavirus: a Natale solo spostamenti fra piccoli comuni. Ma è rebus su come introdurre le deroghe (Di domenica 13 dicembre 2020) Nessuna possibilità di aprire alla mobilità all'interno della provincia o tra una città e l'altra. Il governo ribadisce la necessità di mantenere la linea del rigore in vista di Natale e Capodanno, «due settimane che mi preoccupano e se passa il messaggio liberi tutti ripiomberemo in una fase pericolosa a gennaio e febbraio», ripete il ministro della Salute, Roberto Speranza Leggi su firenzepost (Di domenica 13 dicembre 2020) Nessuna possibilità di aprire alla mobilità all'interno della provincia o tra una città e l'altra. Il governo ribadisce la necessità di mantenere la linea del rigore in vista die Capodanno, «due settimane che mi preoccupano e se passa il messaggio liberi tutti ripiomberemo in una fase pericolosa a gennaio e febbraio», ripete il ministro della Salute, Roberto Speranza

piersileri : Oggi Anthony Fauci alla CNN ha parlato dell’aumento di contagi e decessi in USA dopo il Thanksgiving del 26 novembr… - ilpost : «Mi dispiace dal profondo del mio cuore, ma se il prezzo che dobbiamo pagare è avere 590 morti al giorno, allora no… - LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS: CENTRODESTRA, 'NO SPOSTAMENTI TRA COMUNI A NATALE E' DISUMANO' ++ Mozione urgente per togliere ass… - mereu_giorgio : RT @Lanf040264: #ginostrada: «Pochi i 9 miliardi del Recovery per la sanità e smettiamola di dare soldi ai privati. A #Natale? Resto in #Ca… - leone52641 : RT @tweetnewsit: Babbo Natale con il #coronavirus #COVID19, questo è veramente troppo! Lo spot choc di #Natale che sta facendo infuriare il… -