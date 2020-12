Catania, Salvini in Aula per il processo Gregoretti: agli atti il video di Conte (Di sabato 12 dicembre 2020) È il giorno della seconda udienza preliminare per Matteo Salvini, dopo diversi rinvii e incidenti. L’ex ministro è accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per il ritardo nello sbarco dei 131 migranti della nave Gregoretti. Nell’Aula bunker del carcere di Bicocca a Catania verranno ascoltati anche gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, mentre Giuseppe Conte verrà ascoltato a Roma prossimamente. La nave della Guardia Costiera italiana soccorse i migranti nel Mediterraneo nel luglio 2019, non ricevendo però indicazioni per lo sbarco dal Viminale. La Gregoretti è rimasta bloccata per giorni davanti il porto di Augusta, ricevendo l’autorizzazione allo sbarco solo dopo un accordo sulla ripartizione dei migranti con gli altri Stati membri dell’Ue. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) È il giorno della seconda udienza preliminare per Matteo, dopo diversi rinvii e incidenti. L’ex ministro è accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per il ritardo nello sbarco dei 131 migranti della nave. Nell’bunker del carcere di Bicocca averranno ascoltati anche gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, mentre Giuseppeverrà ascoltato a Roma prossimamente. La nave della Guardia Costiera italiana soccorse i migranti nel Mediterraneo nel luglio 2019, non ricevendo però indicazioni per lo sbarco dal Viminale. Laè rimasta bloccata per giorni davanti il porto di Augusta, ricevendo l’autorizzazione allo sbarco solo dopo un accordo sulla ripartizione dei migranti con gli altri Stati membri dell’Ue. ...

