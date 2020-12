Caster Semenya e le altre atlete discriminate dai test sul sesso

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 dicembre 2020) Può un test stabilire se sei una donna per il mondo dello sport? Uno è bastato per le 12 atlete che hanno raccontato la loro storia e sono entrate a far parte della ricerca di Human Rights Watch Cacciate dallo sport: violazioni dei diritti umani nella pratica del sex testing. Non c’è solo il nome di Caster Semenya, certamente il più noto. Sono decine le atlete sottoposte nel corso del Novecento a test per verificare la loro appartenenza al sesso dichiarato.