Calciomercato Milan | colpaccio da scudetto | è fatta per il difensore

Leggi su inews24

(Di sabato 12 dicembre 2020), si chiude per il. Dalla Spagna riferiscono che l’affare potrebbe concludersi già nelle prossime settimane Ilsta vivendo uno stagione da sogno. Gli uomini di Stefano Pioli hanno perso solamente una partita – contro il Lille in Europa League – dal post lockdown dello scorso maggio, e non sembrano volersi fermare. L'articolo proviene da Inews.it.