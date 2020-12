Bee Gees, le vite parallele dei fratelli della disco music (Di domenica 13 dicembre 2020) Alti, dinoccolati, hit maker lungo un ventennio per se stessi e per conto terzi, i tre fratelli Gibb alias Bee Gees, nati nell’isola di Mann poi emigrati in Australia, hanno vissuto non una ma due, tre e anche quattro vite parallele. La prima inizia all’alba degli anni sessanta quando da Melbourne fanno ritorno nella madrepatria fra le rutilanti strade della swinging London dove conquistano il cuore degli adolescenti grazie a melodie languorose e impasti vocali sensuali. Poi la seconda vita … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 dicembre 2020) Alti, dinoccolati, hit maker lungo un ventennio per se stessi e per conto terzi, i treGibb alias Bee, nati nell’isola di Mann poi emigrati in Australia, hanno vissuto non una ma due, tre e anche quattro. La prima inizia all’alba degli anni sessanta quando da Melbourne fanno ritorno nella madrepatria fra le rutilanti stradeswinging London dove conquistano il cuore degli adolescenti grazie a melodie languorose e impasti vocali sensuali. Poi la seconda vita … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

