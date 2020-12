Barbara D’Urso va a dormire col sorriso. E poco vestita… – FOTO (Di sabato 12 dicembre 2020) Barbara D’Urso ha mandato ancora in tilt il web, su Instagram dà la buonanotte ai follower ma la sensuale vestaglia la copre poco, fan impazziti Barbara D’Urso ha infiammato ancora una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 12 dicembre 2020)ha mandato ancora in tilt il web, su Instagram dà la buonanotte ai follower ma la sensuale vestaglia la copre, fan impazzitiha infiammato ancora una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

AttilaAzureRive : RT @figliocomunista: È Barbara D'Urso a scendere in politica o è la politica che è scesa a Barbara D'Urso? Pensateci ?? - Marco_Scarcia : RT @stevevicrn: a me non preoccupa Barbara D’Urso che scende in politica, mi preoccupa molto di più che ci sia qualcuno che la possa votare… - pbrex668 : RT @giuliaselvaggi2: Voglio nome e cognome di chi ha chiesto a Barbara D’Urso di scendere in politica altrimenti devo presentare una denunc… - pissi_marini : RT @ancora5minuti: @Zziagenio78 il parlamento quando Barbara D'Urso entrerà in politica - simizar1 : RT @figliocomunista: È Barbara D'Urso a scendere in politica o è la politica che è scesa a Barbara D'Urso? Pensateci ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me» Corriere della Sera