AstraZeneca: "Dopo sì di Ema, pronti a fornire vaccino in 24 ore" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il vaccino di AstraZeneca è in attesa di ricevere l'autorizzazione da parte di EMA e appena arriverà, probabilmente per i primi giorni di gennaio, "da quel giorno, in 24 ore, saremo pronti a fornire il vaccino". Lo ha spiegato Onofrio Palombella, coordinatore della task force vaccini di Astra Zeneca, nel corso del webinar: "I vaccini come risposta alla pandemia Covid-19?, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con l'Osservatorio di Motore Sanità. Il manager ha aggiunto che con il Commissario Domenico Arcuri è stato definito un timing: "dalla seconda metà di gennaio il primo quantitativo di vaccino e le 40 milioni di dosi".

