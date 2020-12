Airola piange Gennaro Falzarano | l’ex Benevento scompare a soli 28 anni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Una notizia sconvolgente, di quelle che fa gelare il sangue.un giovane di28, stroncato la notte scorsa da un infarto. La scomparsa dilascia attonita l’intera comunità caudina, con in testa il sindaco Michele Napoletano. “, era una persona esemplare ed educata, oltre a un grande sportivo”, sono le parole di commiato del primo cittadino. Il nome diè noto soprattutto ai tifosi del. Il ragazzo di, fiore all’occhiello della Berretti giallorossa, sembrava destinato a un luminoso cammino nel mondo del calcio. Il debutto in prima squadra il 7 agosto 2011 in Coppa ...