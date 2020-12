Violenza sessuale di gruppo, Robinho condannato a 9 anni e mezzo: l'orrore ai tempi del Milan (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2013 avrebbero fatto ubriacare la loro vittima per poi abusare di lei, violentandola a turno. Così l'ex giocatore del Milan, Robson de Souza Santos più conosciuto come Robinho, è stato condannato per stupro. Condanna a 9 anni di reclusione confermata, ieri, anche in Appello sia per l'ex calciatore del Milan che per un suo amico, Ricardo Falco: i due devono rispondere di Violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all'epoca aveva 23 anni. Di recente il Santos, squadra brasiliana dove Robinho era tornato a giocare per chiudere la carriera, lo ha messo fuori rosa perché in Brasile nei mesi scorsi si è tornato a parlare del processo Milanese e sono state pubblicate intercettazioni dell'inchiesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2013 avrebbero fatto ubriacare la loro vittima per poi abusare di lei, violentandola a turno. Così l'ex giocatore del, Robson de Souza Santos più conosciuto come, è statoper stupro. Condanna a 9di reclusione confermata, ieri, anche in Appello sia per l'ex calciatore delche per un suo amico, Ricardo Falco: i due devono rispondere didisu una ragazza che all'epoca aveva 23. Di recente il Santos, squadra brasiliana doveera tornato a giocare per chiudere la carriera, lo ha messo fuori rosa perché in Brasile nei mesi scorsi si è tornato a parlare del processoese e sono state pubblicate intercettazioni dell'inchiesta ...

MediasetTgcom24 : Violenza sessuale, Corte d'Appello di Milano conferma 9 anni a Robinho #Robinho - SkyTG24 : Milano, violenza sessuale: Appello conferma condanna Robinho a 9 anni - LaStampa : Violenza sessuale, confermata in appello la condanna per l’ex milanista Robinho - booklovers_dv : RT @FandangoLibri: Il #10dicembre del 2018 #DenisMukwege riceveva il Premio Nobel per la Pace, per il suo continuo sforzo di mettere fine a… - LegaPremier : RT @francescatotolo: Boom dei reati degli stranieri in Italia: gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte maggiore degli italia… -