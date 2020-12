Venezia, marea in laguna super 129 cm ma il Mose alzato salva la città (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta LaPresse La marea ha raggiunto in mare il livello di 129 cm, ma Venezia si è salvata ancora grazie al Mose che è stato attivato alle 5:00 di questa mattina. Le paratoie rimarranno alzate per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta LaPresse Laha raggiunto in mare il livello di 129 cm, masi èta ancora grazie alche è stato attivato alle 5:00 di questa mattina. Le paratoie rimarranno alzate per ...

tg2rai : Acqua alta a #Venezia, centro storico allagato. La marea tocca i 138 centimetri. Le previsioni non fanno alzare il… - Corriere : Venezia, le paratie del Mose proteggono di nuovo dalla marea - MariaAdeleNari : RT @arialuce1: 11 dicembre 2020 Venezia è il suo Maestrale. Direzione del vento, via maestra, per il ritorno delle navi in patria. Si leva… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Venezia, marea in laguna super 129 cm ma il Mose alzato salva la città #venezia - MediasetTgcom24 : Venezia, marea in laguna super 129 cm ma il Mose alzato salva la città #venezia -

VENEZIA, 11 DIC - La marea ha raggiunto in mare il livello oggi di 129 cm, ma Venezia si è salvata ancora grazie al Mose che è stato attivato alle 5 di stamani. Le paratoie ...

