Un domani migliore parte dalle idee dei più giovani. L’editoriale del nuovo numero di Wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio hanno gestito l’incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte assegnato all’educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani a gestire il cambiamento e l’incertezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e indipendenza di giudizio. Ma c’è anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta e a farlo bene: il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in società migliori delle nostre. Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico: ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio hanno gestito l’incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte assegnato all’educazione il ruolo fondamentale nel preparare ia gestire il cambiamento e l’incertezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e indipendenza di giudizio. Ma c’è anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta e a farlo bene: il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in società migliori delle nostre. Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico: ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una ...

Anto_Giovinazzi : Domani un altro giro di danza, con il mio abito migliore ?? . A spin on the dance floor in the blink of an eye ??????… - La25782852 : RT @francesca_p42: Auguro a chi ha paura un pò di coraggio. A chi è triste un sorriso A chi ha perso la fiducia, una speranza A chi è amma… - Rada00563645 : RT @francesca_p42: Auguro a chi ha paura un pò di coraggio. A chi è triste un sorriso A chi ha perso la fiducia, una speranza A chi è amma… - PasquinoSalento : @sarabanda_ Domani??? Scherzi a parte ha ragione piena, nessuno ha premesso che sarebbe la soluzione migliore per ev… - nopeidea : @Artlandis (il continuo del post precedente) con mercato globale che ragiona in 'Billion' e non in 'Milion' il one2… -

Ultime Notizie dalla rete : domani migliore Un domani migliore parte dalle idee dei più giovani. L editoriale del nuovo numero di Wired Wired.it A Dritto e Rovescio l’incredibile botta e risposta: “I tuoi nipoti puliranno i cessi dei neri” “In Africa vacci tu”

I protagonisti della rissa verbale andata in onda a Dritto e Rovescio, il programma di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione, sono stati Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva e Giovan ...

ESCLUSIVA | Bonetti presenta l’Hellas Verona: “Ritmo e aggressività le armi migliori degli scaligeri”. Poi esalta Inzaghi…

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Festeggiare il passaggio di turno in Champions con altri tre punti in campionato. Questo l’obiettivo della Lazio che domani s ...

I protagonisti della rissa verbale andata in onda a Dritto e Rovescio, il programma di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione, sono stati Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva e Giovan ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Festeggiare il passaggio di turno in Champions con altri tre punti in campionato. Questo l’obiettivo della Lazio che domani s ...