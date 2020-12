Strage di Erba | la Cassazione dice no a nuovi accertamenti Ma “le Iene” riaprono il caso in tv video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 dicembre 2020)di, niente da fare. Lano a. Proprio mentre le Ieneilin tv. Dunque, nemmeno il servizio de Le Iene incentrato sul giallo delle intercettazioni “fantasma”, in onda ieri sera su Italia 1, ha rinfocolato i dubbi. Per la, non ci sono basi, né elementi, per poter svolgerein merito alla vicenda del massacro. Untra i più efferati che la cronaca annoveri. E per cui una sentenza definitiva ha condannato all’ergastolo Rosa Bazzi e il marito Olindo Romano. Una mattanza in cui, l’11mbre del 2006, gli assassini uccisero Raffaella Castagna. Il figlio Youssef di due anni. La nonna ...