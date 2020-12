Serie A 2020 21 11a giornata al via con Sassuolo – Benevento venerdì 11 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 11 dicembre 2020)/21 11adove vedere le partite in tv e in streaming da11 a domenica 13Undiceimadi/21 suddivisa tra11 a domenica 13, come sempre 7 partite su Sky e Now Tv e 3 su DAZN anche sul canale Sky 209 DAZN 1. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite, questa settimana Milan – Parma di domenica sera.apre la, su DAZN Lazio – Verona, Cagliari – Inter e Atalanta – Fiorentina. In settimana si torna in campo per il turno infrasettimanale. Dove vedere...