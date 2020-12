Recovery Fund, Conte: “Accordo storico, non abbiamo rinunciato a nessuno dei nostri principi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Si è appena concluso un Consiglio europeo storico: ieri è stato raggiunto l’accordo sul Next Generation Eu, un altro passo avanti per rendere concreto il piano di risorse straordinarie di cui l’Italia è il principale Paese beneficiario. Sono 209 miliardi più i miliardi del bilancio. Non abbiamo rinunciato a nessuno dei nostri principi”. Lo dice Giuseppe Conte, parlando al termine del Consiglio europeo. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Si è appena concluso un Consiglio europeo storico: ieri è stato raggiunto l’accordo sul Next Generation Eu, un altro passo avanti per rendere concreto il piano di risorse straordinarie di cui l’Italia è il principale Paese beneficiario. Sono 209 miliardi più i miliardi del bilancio. Non abbiamo rinunciato a nessuno dei nostri principi”. Lo dice Giuseppe Conte, parlando al termine del Consiglio europeo.

