Recovery | De Luca | “Impediremo l’ennesimo furto ai danni del Sud”

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Promuoveremo un incontro con tutte le altre Regioni del Sud per una risposta istituzionale forte e solleciteremo i gruppi parlamentari ad assumere comportamenti corretti. Misureremo la coerenza e la serietà di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, e verificheremo se i parecchi ministri campani daranno cenni di esistenza oppure no“. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, annunciando, in una diretta su Facebook, una “iniziativa forte” per impedire “che un ennesimo furto ai danni del Sud” si verifichi nello stanziamento delle risorse europee. “I fondi Ue – sottolinea – sono stati destinati all’Italia per recuperare il divario Nord-Sud in termini di Pil e disoccupazione, ma il governo anziché destinare il 66% delle risorse al Sud e il 34% al Nord vuole fare esattamente il contrario”. De Luca ha anche criticato il percorso indicato dal governo sul Recovery Fund, spiegando che sono “motivate le critiche rispetto a un modello di gestione con decine di tecnici che dovrebbero utilizzare 209 miliardi”. Il governatore ha inoltre sottolineato che ci sono alcuni capitoli “sotto finanziati, come la sanità, solo 9 miliardi, o il turismo, capitolo completamente assente”.