Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2020: orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre andrà in scena la seconda giornata di attività in pista al Gran Premio di Abu Dhabi. Team e piloti dopo il lavoro del venerdì torneranno sul tracciato di Yas Marina a partire dalle ore 11:00 italiane con la terza e ultima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Poi dalle 14:00, quando ad Abu Dhabi sarà sera, andrà in scena l’ultima qualifica della stagione 2020. Le FP3 e le Qualifiche del GP di Abu Dhabi verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. La qualifica, inoltre, sarà visibile in chiaro e in diretta sul canale TV8 e in streaming sul sito ufficiale di TV8. GP ABU ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre andrà in scena la seconda giornata di attività in pista al Gran Premio di Abu. Team e piloti dopo il lavoro del venerdì torneranno sul tracciato di Yas Marina a partire dalle ore 11:00 italiane con la terza e ultima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Poi dalle 14:00, quando ad Abusarà sera, andrà in scena l’ultima qualifica della stagione. Le FP3 e ledel GP di Abuverranno trasmesse insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. La qualifica, inoltre, sarà visibile in chiaro e insul canale TV8 e insul sito ufficiale di TV8. GP ABU ...

