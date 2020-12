Pusher nigeriano beccato in flagrante ferisce l’agente a ombrellate | gli causa un trauma al polso

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Uninche lo insegue a. E gliunal. La reazione dello spacciatore straniero, stanato ai giardini di Piazza Savonarola di Firenze, è stata insomma a dir poco violenta. Del resto, il comportamento dell’uomo, undi 25 anni, ha insospettito dal primo istante gli agenti del Commissariato San Giovanni, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio. I quali, in servizio di perlustrazione nel quadrante tra via Leonardo da Vinci, via Giacomini, via Pier Capponi, Piazza Della Libertà e Piazza Savonarola, hanno notato una sstrana cessione di di droga tra due uomini. Firenza,...