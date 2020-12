Pomezia, via Arno piena di buche pericolose: partiti i lavori di ripristino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo centinaia di come bucate e altrettanti automobilisti infuriati, sono finalmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria su via Arno, il rettilineo che costeggia l’aeroporto militare di Pratica di Mare, in direzione di Torvaianica. L’arteria stradale, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, sarà interessata da interventi di ripristino e messa in sicurezza delle parti ammalorate. “Un intervento importante – sottolinea il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – che risponde alle esigenze dei tanti automobilisti che percorrono quotidianamente quella strada. Ringrazio la Città Metropolitana che, dopo diversi solleciti, ha accolto le nostre istanze avviando le operazioni di manutenzione straordinaria che via Arno attendeva ormai da tempo e che, con l’arrivo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo centinaia di come bucate e altrettanti automobilisti infuriati, sono finalmentedi manutenzione straordinaria su via, il rettilineo che costeggia l’aeroporto militare di Pratica di Mare, in direzione di Torvaianica. L’arteria stradale, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, sarà interessata da interventi die messa in sicurezza delle parti ammalorate. “Un intervento importante – sottolinea il Sindaco diAdriano Zuccalà – che risponde alle esigenze dei tanti automobilisti che percorrono quotidianamente quella strada. Ringrazio la Città Metropolitana che, dopo diversi solleciti, ha accolto le nostre istanze avviando le operazioni di manutenzione straordinaria che viaattendeva ormai da tempo e che, con l’arrivo della ...

CorriereCitta : Pomezia, via Arno piena di buche pericolose: partiti i lavori di ripristino - MaeyCat : #Covid, Speranza da Pomezia: «Passo avanti per i farmaci #anticorpi monoclonali di seconda generazione»… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Pontina ????Rallentamenti tra Via Cristoforo Colombo e Mostacciano > Pomezia #luceverde #Lazio - Comune_Pomezia : #Strade, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza di via Arno Via Arno, di competenza della Città Metrop… - elenatem : Coronavirus, la visita del ministro Speranza alla Menarini di Pomezia -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia via Covid. Speranza: “Presto al via trial clinici su anticorpi monoclonali di seconda generazione” Quotidiano Sanità Frontale al "curvone" di Torvaianica Alta: l'eliambulanza soccorre due donne

Scontro frontale tra due auto questa mattina in zona Torvaianica Alta, nel comune di Pomezia. È successo in via Giovanni Gronchi, all'altezza del "curvone" che già diverse altre volte è stato teatro d ...

Perde controllo dell’auto per un guasto e si schianta contro un’altra macchina: gravi due donne

Brutto incidente questa mattina alle 10 in via Giovanni Gronchi, tra Pomezia e Torvaianica. Per cause ancora da accertare due macchine si sono scontrate poco prima della rotonda che porta a via Selva ...

Scontro frontale tra due auto questa mattina in zona Torvaianica Alta, nel comune di Pomezia. È successo in via Giovanni Gronchi, all'altezza del "curvone" che già diverse altre volte è stato teatro d ...Brutto incidente questa mattina alle 10 in via Giovanni Gronchi, tra Pomezia e Torvaianica. Per cause ancora da accertare due macchine si sono scontrate poco prima della rotonda che porta a via Selva ...