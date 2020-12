Oroscopo 2021 – Previsioni per Ariete – È tempo di riscatto

Leggi su giornal

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ecco alcune anticipazioni tratte dall’dedicato all’. Dopo un biennio da dimenticare, finalmente potrai riprenderti la tua rivincita personale. Ilsarà un anno che ti permetterà di recuperare il terreno perso e ottenere qualcosa di più. L’anno comincerà con Giove e Saturno di nuovo favorevoli. Sarà una grande notizia per tutti gliche finora hanno dovuto fare i conti con mille difficoltà. Qualsiasi problema tu abbia vissuto finora, sarai in grado di voltare pagina e ricominciare da capo.– Amore Secondo l’sarà un anno particolarmente intrigante per l’amore, sia per i single sia per le coppie di vecchia data. Giove e Saturno in ottimo aspetto ti offriranno bellissime opportunità ...