Ordinano la PlayStation 5 su Amazon e ricevono sacchi di riso | cibo per cani | friggitrici e altri oggetti non richiesti

Leggi su virali.video

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Quest’anno va molto di moda l’utilizzo degli shop online per riuscire a fare i propri acquisti, specialmente a causa delle restrizioni imposte dalla quarantena, che non ci permette di uscire di casa per andare a fare shopping. Tra le piattaforme di compravendita più famose, sicuramente spicca. Ormaipermette l’acquisto di ogni cosa e recentemente, grazie all’uscita sul mercato, da parte di Sony, della nuova5, moltissimi utenti hanno sfruttato la famosa piattaforma, per ottenere il loro nuovo sistema di gioco. Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, buthave tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020 Tuttavia, ...