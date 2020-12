Mørkredd | l' oscuro puzzle co-op è ora disponibile su PC | Xbox One e Xbox Series X S

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 11 dicembre 2020), il misteriosogame annunciato lo scorso ottobre, ha fatto un'apparizione a sorpresa durante i The Game Awards 2020 con un nuovo trailer. Si tratta di un gioco di rompicapo in cooperativa dalle atmosfere tetre, basato sulla fisica e adatto a uno o due giocatori, che combina enigmi impegnativi per i più abili, un avvincente equilibrio di luci e ombre, e un mondopieno di segreti da scoprire. Il nuovo trailer mostra alcune delle modalità presenti nel gioco. In, la Sfera è la cosa più importante. Protegge e guida, ma deve anche essere protetta e guidata in sicurezza. Può allontanare molte creature e aprire molti sentieri, ma molte altre creature ne hanno fame e non tutti i sentieri possono essere ripuliti con il suo splendore; è qui che entra in gioco il giocatore. Da soli o in co-op, i ...