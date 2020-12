Le luminarie natalizie di Rimini dedicate e a Vasco Rossi (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno”, si legge. Sono e ispirate alle sue canzoni. In Piazza Cavour a Rimini si accendono le luminarie e svelano i versi di un brano molto apprezzato del rocker di Zocca. Le luminarie natalizie di Rimini riprendono i versi del brano E… del Blasco e diffondono un messaggio di speranza e di ottimo. Sono le parole di Vasco ad illuminare il centro città in un Natale che soffre il Coronavirus. Grandi farfalle luminose, alte 7 metri, in volo verso un cielo di lucine natalizie e l’omaggio alla speranza, alla libertà, al sogno e alla poesia tra Vasco Rossi e Tonino Guerra. In Corso d’Augusto a Rimini ci sono le scritte luminose: “Se hai bisogno e non mi trovi, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno”, si legge. Sono e ispirate alle sue canzoni. In Piazza Cavour asi accendono lee svelano i versi di un brano molto apprezzato del rocker di Zocca. Lediriprendono i versi del brano E… del Blasco e diffondono un messaggio di speranza e di ottimo. Sono le parole diad illuminare il centro città in un Natale che soffre il Coronavirus. Grandi farfalle luminose, alte 7 metri, in volo verso un cielo di lucinee l’omaggio alla speranza, alla libertà, al sogno e alla poesia trae Tonino Guerra. In Corso d’Augusto aci sono le scritte luminose: “Se hai bisogno e non mi trovi, ...

lis_alienV : Oggi ho fatto una luuunga passeggiata per il paese e nonostante siamo al sud non ho praticamente visto luminarie na… - Madeintaranto : Luminarie natalizie in Città Vecchia a Taranto ?? Complimenti a Emilio Giannini #Taranto #Puglia #Madeintaranto… - positanonews : Agerola, niente luminarie natalizie per il Covid. Non tutti i cittadini d’accordo con il sindaco tra le #news… - voli1euro : Le luminarie di Natale più belle d'Italia - news_viaggi : Le luminarie di Natale più belle d'Italia -