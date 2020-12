Kate Middleton e William, il primo red carpet reale per i figli (Di venerdì 11 dicembre 2020) primo red carpet per i Principi George, Charlotte e Louis, che insieme a William e Kate hanno partecipato a uno spettacolo speciale: una performance di pantomima al London Palladium per ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato incessantemente e continuano ad impegnarsi durante l’emergenza sanitaria. Kate e William erano reduci dal piccolo tour a bordo del Royal Train della Regina. Il viaggio, che ha toccato l’Inghilterra, il Galles e la Scozia aveva l’obiettivo di ringraziare i sudditi che hanno combattuto contro il Coronavirus e che non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria. I Duchi di Cambridge hanno attraversato il tappeto rosso insieme ai loro piccoli, che hanno letteralmente rubato la scena ai genitori. Mano nella mano con Kate e ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 dicembre 2020)redper i Principi George, Charlotte e Louis, che insieme ahanno partecipato a uno spettacolo speciale: una performance di pantomima al London Palladium per ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato incessantemente e continuano ad impegnarsi durante l’emergenza sanitaria.erano reduci dal piccolo tour a bordo del Royal Train della Regina. Il viaggio, che ha toccato l’Inghilterra, il Galles e la Scozia aveva l’obiettivo di ringraziare i sudditi che hanno combattuto contro il Coronavirus e che non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria. I Duchi di Cambridge hanno attraversato il tappeto rosso insieme ai loro piccoli, che hanno letteralmente rubato la scena ai genitori. Mano nella mano cone ...

