Grande Fratello, Stefania sbotta contro la Mello: "Nel momento della nomination..." (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stefania Orlando ha preso la sua decisione al GF Vip: in nomination ha affermato di voler fare il nome di Dayane Mello. Gf Vip, la decisione di Stefania Orlando su Dayane su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020)Orlando ha preso la sua decisione al GF Vip: inha affermato di voler fare il nome di Dayane. Gf Vip, la decisione diOrlando su Dayane su Notizie.it.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - evaf79 : @trashinando Leggi, 41, e non sono iscritta per il grande fratello, poi perché rispondi tu? Io boh.... - JPCK72 : RT @EuroMasochismo: - Qual è la cosa che più ti disturba del dìpstèit, Winston? - Er... Iva Cini? - Bene. Ogni giorno rilascerai una dichia… -